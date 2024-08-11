خلال أغسطس وأبريل المقبل.. "هيئة فنون الطهي" تنظّم سوق المزارعين في القصيم

ويتضمن السوق منصات تعرض عدداً من المنتجات الزراعية التي تشتهر بها منطقة القصيم من شتلاتٍ زراعية، وتمور، وخضراوات، وورقيّات، إضافةً إلى منطقةٍ مخصّصة للأسر المنتجة، لتقديم أبرز المأكولات والمشروبات التي تتميّز بها المنطقة، والتي يدخل في إعدادها بعض المنتجات الزراعية المحلية، إضافةً إلى عددٍ من الفعاليات المصاحبة، مثل: العروض الموسيقية الحيّة، وفعاليات مخصّصة للأطفال، مثل الرسم على الوجه.