خلال أغسطس وأبريل المقبل.. "هيئة فنون الطهي" تنظّم سوق المزارعين في القصيم

تنظّم "هيئة فنون الطهي"، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، فعّالية "سوق المزارعين" في جادة النخيل بمحافظة عنيزة خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس، ومن 22 إلى 24 أغسطس الجاري، إضافةً لإقامتها في مزرعة عسيب بمدينة بريدة خلال الفترة من 29 إلى 31 أبريل المقبل؛ بهدف دعم المزارعين والعاملين في قطاع الطهي، وإبراز وتوثيق المحاصيل الزراعية والتعريف بها.
ويتضمن السوق منصات تعرض عدداً من المنتجات الزراعية التي تشتهر بها منطقة القصيم من شتلاتٍ زراعية، وتمور، وخضراوات، وورقيّات، إضافةً إلى منطقةٍ مخصّصة للأسر المنتجة، لتقديم أبرز المأكولات والمشروبات التي تتميّز بها المنطقة، والتي يدخل في إعدادها بعض المنتجات الزراعية المحلية، إضافةً إلى عددٍ من الفعاليات المصاحبة، مثل: العروض الموسيقية الحيّة، وفعاليات مخصّصة للأطفال، مثل الرسم على الوجه.
وتسعى هيئة فنون الطهي عبر هذه الفعالية، إلى تعزيز سوق المزارعين، ودعمه وتطويره؛ باعتباره منصة داعمة للمنتجات الوطنية تُسهم في تسويقها محلياً وعالمياً، كما تُمكّن المزارعين من بيع منتجاتهم بشكلٍ مباشرٍ إلى المستهلكين، في سياق جهود الهيئة الرامية إلى استدامة الإنتاج والاستثمار المحلي في قطاع فنون الطهي، والنهوض بجميع مساراته واتجاهاته.