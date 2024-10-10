مجموعة stc توقع اتفاقية مع الهيئة العامة للترفيه لرعاية موسم الرياض لمدة 3 سنوات

وقعت مجموعة stc ممكن التحول الرقمي، اتفاقية مع موسم الرياض أصبحت بموجبها راعيا بلاتينا لنسخته الخامسة، ولمدة ثلاث سنوات على التوالي، وذلك بعد رعايتها للمواسم الأربعة الماضية، حيث تم توقيع الاتفاقية بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه والمهندس عليان بن محمد الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc.
وتشمل اتفاقية الرعاية الجديدة للنسخة الخامسة لموسم الرياض توفير مجموعة stc بنية تحتية متقدمة لمواقع موسم الرياض الترفيهية، وكذلك دعم هذه المواقع بشبكات 5G من خلال تعزيز وتوفير كل الإمكانيات التي تضمن تغطية المناطق الداخلية والخارجية في جميع مواقع إقامة فعاليات الموسم، بالإضافة إلى تزويد مواقع الفعاليات بشبكات عالية السرعة وأحدث التقنيات، وذلك لتوفير تجربة رقمية متميزة لزوار موسم الرياض من خلال تقديم أعلى مستوى من الخدمات الرقمية في جميع المواقع.
كما تشمل هذه الرعاية التغطية الإعلامية الواسعة لموسم الرياض من خلال قنوات التواصل الاجتماعي والإعلانات الترويجية للموسم.
وتعد هذه الاتفاقية جزء من التزام مجموعة stc لدعم المشاريع الترفيهية في المملكة والتي تعتبر من مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتطوير المجال السياحي والترفيهي، والتي تقدم فيها المجموعة أعلى الخدمات التقنية الحديثة التي تعكس التطور التقني في المملكة.
وتهدف مجموعة stc إلى تقديم تجربة رقمية مميزة ورفع مستوى جودة الخدمات لزوار الموسم بما يتواكب مع زيادة أعدادهم، حيث وفرت العام الماضي 91 برج اتصال ثابتاً ومتحركاً بتقنية الجيل الخامس ومنظومة رقمية متكاملة.