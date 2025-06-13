"الزكاة والضريبة والجمارك" تحبط تهريب أكثر من 1.7 مليون حبة إمفيتامين في ميناء جدة
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة لتهريب (1,719,806) حبات من مادة "الإمفيتامين" المخدّرة، عُثر عليها مُخبأة داخل إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، الأستاذ حمود الحربي، أنه وردت إرسالية معدات عبر ميناء جدة الإسلامي، عبارة عن "مطحنة"، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مخفية داخل الإرسالية.
وأضاف الحربي أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم القبض على مستقبِل المضبوطات داخل المملكة.
وأكد أن الهيئة ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ودعا المتحدث الرسمي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل مع الهيئة على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، والرقم الدولي (+9661910). وأوضح أن الهيئة تستقبل من خلال هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.