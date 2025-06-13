"الزكاة والضريبة والجمارك" تحبط تهريب أكثر من 1.7 مليون حبة إمفيتامين في ميناء جدة

ودعا المتحدث الرسمي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل مع الهيئة على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، والرقم الدولي (+9661910). وأوضح أن الهيئة تستقبل من خلال هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.