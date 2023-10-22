"سيزون" تحتفل بمرور 30 عامًا على تأسيسها وتستعد للانطلاق خليجيًّا

احتفلت شركة سيزون لايف ستايل بمناسبة مرور 30 عامًا على إطلاقها، وذلك في مقر الشركة بالعاصمة الرياض، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي وسائل الإعلام.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة سيزون لايف ستايل، موسى المطيري، أن الشركة تحتفل بمناسبة مرور 30 عامًا على إطلاقها في السوق السعودي، فيما بلغ عدد فروعها أكثر من 150 فرعًا في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.
وبيَّن أن الشركة تستثمر سنويًّا بقيمة 30% في سوق يتجاوز حجمه 800 مليون ريال؛ باعتباره أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط.. مشيرًا إلى أن نسبة النمو في عام 2022- 2023 بلغت 30 في المئة، ومضيفًا: "نسعى إلى افتتاح 30 فرعًا جديدًا في مناطق السعودية خلال العام المقبل 2024-2025".
وكشف موسى المطيري عن توجُّه الشركة إلى افتتاح فروع عدة في دول الخليج والشرق الأوسط. مضيفًا بأن "منتجات سيزون لايف ستايل تُعتبر في متناول كل سيدة وفتاة، وتُعتبر احتياجات يومية لاي ستايل أو مناسبة".
وأضاف بأن أكثر الدول التي يتعاملون معها في مجال صناعة الإكسسوارات هي (إيطاليا وكوريا وتركيا والصين).
وقال المطيري: "نظرًا إلى أن الشركة تُعتبر الأولى في مجالها، ووجهة لأي متسوقة، فقد أدركنا التحدي الذي يواجههن؛ إذ تختلف اهتمامات وذوق كل امرأة؛ لذا عملنا على استقطاب فريق موهوب من المصممين والحرفيين لتصنيع قِطَع فريدة عالية الجودة، ومجهزة بأحدث تقنيات الإنتاج".
ولتحقيق متطلبات رؤية 2030 أشار إلى أنه "تم تمكين وتدريب أكثر من 1000 موظفة؛ إذ يُشكِّل الكادر النسائي جزءًا مهمًّا من الوظائف في جميع مدن السعودية، وتسعى الشركة إلى دعم وتمكين دور المرأة في التنمية والنجاح الاقتصادي".
وختم قائلاً: "نظرًا إلى نجاحها المستدام، وتوسعها المستمر، تطمح شركة (سيزون) خلال الأشهر المقبلة إلى الدخول في السوق المالي (الموازي) بهدف تعزيز وتوسيع نشاطها، والمساهمة في الأسواق المالية. وهذه الخطوة تعكس التطور المستمر للشركة، ورؤيتها لتحقيق النجاح والاستدامة في مجال الأعمال".