"سيزون" تحتفل بمرور 30 عامًا على تأسيسها وتستعد للانطلاق خليجيًّا

وبيَّن أن الشركة تستثمر سنويًّا بقيمة 30% في سوق يتجاوز حجمه 800 مليون ريال؛ باعتباره أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط.. مشيرًا إلى أن نسبة النمو في عام 2022- 2023 بلغت 30 في المئة، ومضيفًا: "نسعى إلى افتتاح 30 فرعًا جديدًا في مناطق السعودية خلال العام المقبل 2024-2025".