صور تثير الإعجاب.. طلاب في جازان يتلقون دروسهم "فوق السحاب"

أثارت صور نشرتها إدارة تعليم صبيا بجازان، الإعجاب، لطلاب وهم يتلقون حصصهم عبر منصة "مدرستي"، والسحب والمناظر الطبيعية الخلابة تحيط بهم عقب الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة وتسببت في نشر الغطاء النباتي بشكل كبير وكثيف، وخلق أجواء جميلة وانخفاض في درجة الحرارة.
وقالت إدارة تعليم صبيا من خلال منصة إكس: جانب من سير الحصص الدراسية في مدارستعليم صبيا، واستمرار الرحلة التعليمية عن بعد عبر اليوم الأربعاء.
وكانت إدارة تعليم جازان علقت الدراسة حضوريًا خلال شهر أغسطس الحالي لأكثر من مرة بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، والتي تسببت في قطع بعض الطرق وجريان أكبر أودية المنطقة، علاوة على غرق بعض الشوارع، وسقوط جسر على طريق أبو عريش صبيا، ووقوع عددٍ من الوفيات.