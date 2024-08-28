صور تثير الإعجاب.. طلاب في جازان يتلقون دروسهم "فوق السحاب"

وكانت إدارة تعليم جازان علقت الدراسة حضوريًا خلال شهر أغسطس الحالي لأكثر من مرة بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، والتي تسببت في قطع بعض الطرق وجريان أكبر أودية المنطقة، علاوة على غرق بعض الشوارع، وسقوط جسر على طريق أبو عريش صبيا، ووقوع عددٍ من الوفيات.