"قطار الرؤية" في 2023م.. إنجازات استثمارية واقتصادية وثقافية

من جهة أخرى، فقد سجلت رؤية المملكة إنجازًا تراثيًا وثقافيًا خلال العام 2023م، حيث وصل عدد المواقع السعودية في قائمة اليونسكو التي تبرز تنوع المملكة الثقافي، 7 مواقع، وهو ما يقترب من هدف الرؤية البالغ 8، حيث كان عددها 4 مواقع في عام 2016.