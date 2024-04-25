"قطار الرؤية" في 2023م.. إنجازات استثمارية واقتصادية وثقافية

خلال العام الماضي، حققت المملكة تقدمًا منقطع النظير في المجالات التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، واقتربت من تحقيق أهدافها في وقت قياسي، وفي العام الماضي 2023م تصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاستثمار الجريء، بقيمة بلغت 5.25 مليار ريال.
كما كشف التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030، تطويرها 50 فرصة استثمارية صناعية بقيمة تجاوزت 96 مليار ريال سعودي.
من جهة أخرى، بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في قطاع الصناعة 37 % من إجمالي استثمارات القطاع حتى شهر مايو لعام 2023م، وبلغت قيمتها أكثر من 542 مليار ريال سعودي.
وشهد العام الماضي تسابقًا بين الشركات العالمية لنقل مقراتها إلى الرياض، حيث استطاعت أكثر من 200 شركة عالمية في نقل مقراتها الإقليمية إلى العاصمة.
فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1,889 مليار ريال، مقارنة بخط الأساس البالغ 1,519 مليار ريال، ويبلغ مستهدف العام 1,934 مليار ريال سعودي.
وبلغت إجمالي الأصول المدارة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة 2.81 تريليون ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 0.72 تريليون ريال سعودي، متخطيًا بذلك مستهدف العام البالغ 2.7 تريليون ريال سعودي.
من جهة أخرى، فقد سجلت رؤية المملكة إنجازًا تراثيًا وثقافيًا خلال العام 2023م، حيث وصل عدد المواقع السعودية في قائمة اليونسكو التي تبرز تنوع المملكة الثقافي، 7 مواقع، وهو ما يقترب من هدف الرؤية البالغ 8، حيث كان عددها 4 مواقع في عام 2016.
وتمثلت المواقع السبعة في مدينة الحجر، ومحمية عروق بني معارض، وهو أحدث مواقع التراث العالمي لليونسكو في السعودية، تمت إضافة المحمية رسميًا إلى القائمة في سبتمبر 2023م، وهي سابع موقع للتراث العالمي لليونسكو وأيضًا أول موقع للتراث الطبيعي لليونسكو في المملكة.
كما اشتملت المواقع المسجلة على حي الطريف، وجدة التاريخية، والرسوم الصخرية في حائل، وواحة الأحساء، وكذلك آبار حمى.