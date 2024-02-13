شاهد.. طلاب وطالبات "تعليم الرياض" يحتفون بيوم التأسيس فخرًا بالوطن في مدارسهم
شرعت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في تنفيذ فعاليات الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس في جميع مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والمدارس العالمية والأجنبية والتعليم المستمرّ.
وأظهرت برامجُ وفعاليات الاحتفال المشاعرَ الصادقة لطلاب وطالبات ومنسوبي المدارس بهذه المناسبة الوطنية الغالية؛ حيث تضمّنت الفعالياتُ العديدَ من البرامج والعروض الشعبية المتنوعة من أزياء وأهازيج وأداء للعرضة.
وكان المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، قد دشن الحملة الإعلامية لذكرى يوم التأسيس، معبرًا عن فخره واعتزازه بهذه الذكرى الغالية وما تحمله من مشاعر المحبّة والولاء لأئمّة وملوك الدولة السعودية الذين أسهموا في بناء هذا الكيان العظيم.
من جهته أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن الإدارة وجّهت بتخصيص أسبوع للاحتفاء بذكرى يوم التأسيس من ١-٥ شعبان ١٤٤٥هـ، مشيرًا إلى أن خطة الاحتفاء تضمّنت عددًا من الفعاليات التي تعبّر عن الارتباط الوثيق بالقيادة عبر التاريخ تحت راية التوحيد، وتذكيرًا بسيرة أئمة وملوك وأمراء هذه الدولة.
وبيّن "الثميري" أن الحملة الإعلامية التي دشّنها المدير العام للاحتفاء بيوم التأسيس تتضمّن إنتاج وتصميم العديد من المواد الإعلامية من أخبار وتغطيات وتصاميم وفيديوهات، سيتمّ نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة والمنصات الإعلامية المعتمدة، وعبر حسابات الإدارة المختلفة.