شاهد.. طلاب وطالبات "تعليم الرياض" يحتفون بيوم التأسيس فخرًا بالوطن في مدارسهم

من جهته أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن الإدارة وجّهت بتخصيص أسبوع للاحتفاء بذكرى يوم التأسيس من ١-٥ شعبان ١٤٤٥هـ، مشيرًا إلى أن خطة الاحتفاء تضمّنت عددًا من الفعاليات التي تعبّر عن الارتباط الوثيق بالقيادة عبر التاريخ تحت راية التوحيد، وتذكيرًا بسيرة أئمة وملوك وأمراء هذه الدولة.