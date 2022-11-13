غدًا في "فيفاء".. "الزراعة" تُعرِّف المزارعين بالطرق السليمة لمكافحة "البق الدقيقي"

وعن بداية انتشار "البق الدقيقي" ذكر "الفيفي" أنها كانت إصابة بسيطة على ثمار القشطة التي تُسمَّى محليًّا "السفرجل"، وكانت بسيطة جدًّا، وتستطيع غسلها بالماء وإزالتها، ولكن قبل سنة فقط انتشرت انتشارًا فظيعًا، وعمَّت كل النباتات".