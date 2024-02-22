مدير الهلال الأحمر بعسير يهنئ القيادة بذكرى "يوم التأسيس"

رفع مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد بن عبدالله الشهري، باسمه وكل منسوبي الهلال الأحمر بالمنطقة، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وأكد "الشهري" أن ذكرى يوم التأسيس الموافق 22 فبراير من كل عام، تعد يوماً خالداً وبداية لجمع الكلمة وتوحيد الصف وفق أسس متينة على العدل والحكمة، وحماية الحقوق ونهج قويم ونشر الوسطية والاعتدال مستمد من دستورها الحصين من الكتاب والسنة.
وبين "الشهري" أن يوم التأسيس مناسبة وطنية نستذكر فيها منجزات الأئمة والملوك وأبناء الوطن من أجل الوحدة وإرساء دعائم الأمن وتوحيد الكلمة لتأسيس دولة عظيمة وشعب يعتز بوطنه وقادته وقيمه وتراثه وهويته وصولاً إلى ما نعيشه اليوم في دولة شامخة بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي.
واختتم تصريحه، سائلاً المولى الكريم أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -أيدهما الله- ويمتعهما بالصحة والعافية وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.