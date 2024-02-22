مدير الهلال الأحمر بعسير يهنئ القيادة بذكرى "يوم التأسيس"

وأكد "الشهري" أن ذكرى يوم التأسيس الموافق 22 فبراير من كل عام، تعد يوماً خالداً وبداية لجمع الكلمة وتوحيد الصف وفق أسس متينة على العدل والحكمة، وحماية الحقوق ونهج قويم ونشر الوسطية والاعتدال مستمد من دستورها الحصين من الكتاب والسنة.