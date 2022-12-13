المهندس "العوجان": عام 2022 شهد العديد من إنجازات الجهات الحكومية في تحقيق الأثر المالي والزمني وتوطين الوظائف

ثمَّن الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "اكسبرو" المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، المجهودات والنتائج التي قامت بها الجهات الحكومية خلال عام 2022 والتي أثمرت عن تحقيق نجاحات متميزة تتواءم مع رؤية 2030 وبرنامج الاستدامة المالية.
وأكد المهندس العوجان في تصريحات على هامش ملتقى ميزانية 2023 المُقام في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث "كابسارك" يومي الأحد والاثنين بتاريخ 17-18/5/1444هـ الموافق 11-12/12/2022م أن الجهات الحكومية أدت دورًا أساسيًّا في رفع كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات الحكومية، مما ساهم في تعظيم العائد على الاستثمار.
وأشار إلى أن "اكسبرو" أطلقت دليلين وطنيين لإدارة المشاريع وإدارة الأصول والمرافق بدعم وجهود نخبة من ذوي الخبرة والاختصاص من شركاء النجاح في الجهات الحكومية، ليكونا داعمين في ضبط وحوكمة مشاريع البنية التحتية التابعة للجهات الحكومية، إضافةً إلى توحيد وتقييس العمليات والإجراءات الخاصة بأنشطة وإدارة الأصول والمرافق، ووضع الخطط وآلية العمل مع الجهات الحكومية على عدد من المبادئ والسياسات الناجحة في الوصول إلى الأهداف المنشودة، كما تم اعتماد المحافظ الخمسية لـ 8 جهات حكومية.
وأوضح أن الهيئة اعتمدت في عام 2022 سياسات لتحقيق الأهداف المنشودة بتعاون شركاء النجاح في الجهات الحكومية لتذليل العقبات والمضي قدمًا، منها: اعتماد سياسة التخطيط المسبق للإنفاق الرأسمالي التي تهدف إلى توجيه السيولة لدعم إنجاز مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية ومعالجة تضخم محافظ الجهات، وسياسة دراسات العرض والطلب المتكاملة التي تهدف إلى وضع الخطوات الأساسية والمنهجية التي يلزم الجهات الحكومية اتباعها؛ لضمان تخطيط العرض والطلب وإتمام الدراسة الخاصة بها على نحو مناسب، وسياسة دراسات الجدوى والطلب المتكاملة التي تضمن إقامة المشاريع المرتبطة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 والاستراتيجيات الوطنية وبحث مصادر تمويل بديلة، وسياسة الميزانيات الجسرية التي تساهم في تمويل تكاليف مرحلة التصميم الخاصة بالمشروع ورفع جودة الأصول من خلال رفع كفاءة الإنفاق، أيضًا سياسة بيانات المشاريع والمحافظ التي تهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات لمشاريع ومحافظ الجهات الحكومية التي تُعنى بمشاريع البنية التحتية وتمكين صناع القرار من الاطلاع على أداء المشاريع أولًا بأول، إضافةً إلى سياسة تفعيل مكاتب إدارة المشاريع التي تهدف إلى تأسيس وتشغيل مكتب إدارة المشاريع وفق أفضل الممارسات العالمية، وزيادة الشفافية وموثوقية التقارير الصادرة من الجهات الحكومية ورفع مهارات كوادر الجهات، وسياسة تقرير أداء الجهات التي تساهم في تقديم معلومات شاملة لصانعي القرار من خلال دعم الجهات الحكومية في مراقبة المشاريع وتحديد مشكلات ومعوقات تنفيذها، وتحقيق أعلى قدر ممكن من الأثر المالي للتكلفة المتبقية لمشاريع الجهات الحكومية، مؤكدًا أن هذه السياسات ستسهم بحول الله عز وجل في تحقيق المنجزات بشكل متوازن وسريع، مما ترتب عليه تعظيم الأثر في الإنفاق ومواجهة التحديات.
وثمَّن المهندس العوجان الإنجازات التي تحققت بجهد وإخلاص من الجهات الحكومية كافة خلال عام 2022 التي تمثلت في توفير ما يقارب من 1.297 مليون يوم أدت إلى تحسين دورة المشتريات الحكومية بنسبة 7%، وتسريع نسبة وصول الخدمة للمشاريع المدعومة من الهيئة بـ39%، عبر تقديم الدعم الفني في المشاريع، وتحسين مؤشر الأيام الموفرة من الشراء الموحد بـ92% من حيث تحسين المدة في إنشاء طلب الشراء بأسلوب الاتفاقيات الإطارية للجهات الحكومية إلى تعميد المورد عن طريق سوق اعتماد الإلكتروني إلى 12 يومًا مقارنة بـ159 يومًا في الماضي.
وأكَّد الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أن الإنجازات التي تحققت وظهرت نتائجها في ميزانية الخير للعام 2022 عديدة، ومن أبرزها: توطين أكثر من 28 ألف وظيفة في قطاع التشغيل والصيانة حتى الربع الثالث لعام 2022م، ليصل إجمالي مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة منذ إطلاقها لأكثر من 100 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات في عقود التشغيل والصيانة، وتدريب أكثر من 2200 من الكوادر الوطنية في ذات المجال، وتسريع إنجاز المشاريع بما يزيد على 6500 يوم لعام 2022، مبينًا أن الربع الثالث من العام الجاري شهد إبرام "اكسبرو" عددًا من الاتفاقيات الإطارية بلغت قيمتها 4.14 مليار ريال للخدمات والمنتجات التي تتقدم بطلب شرائها الجهات الحكومية، لافتًا إلى أن الإنجازات هي تجسيد لتعاون الجهات الحكومية كافة للمساهمة في تعزيز الضبط المالي وتطوير ميزانيات العديد من الجهات الحكومية.
وفي كلمته قدَّم المهندس العوجان الشكر إلى القيادة الحكيمة التي تقود الوطن إلى مرحلة جديدة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد مزدهر، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، مؤكدًا أن ميزانية الخير لعام 2023 شاهد عيان على مجهودات القيادة الرشيدة، ولكافة الجهات التي تُوجِب تقديم الشكر والدعم لكل مَن ساهم في تحقيق هذه الإنجازات العظيمة.