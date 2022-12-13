المهندس "العوجان": عام 2022 شهد العديد من إنجازات الجهات الحكومية في تحقيق الأثر المالي والزمني وتوطين الوظائف

وأوضح أن الهيئة اعتمدت في عام 2022 سياسات لتحقيق الأهداف المنشودة بتعاون شركاء النجاح في الجهات الحكومية لتذليل العقبات والمضي قدمًا، منها: اعتماد سياسة التخطيط المسبق للإنفاق الرأسمالي التي تهدف إلى توجيه السيولة لدعم إنجاز مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية ومعالجة تضخم محافظ الجهات، وسياسة دراسات العرض والطلب المتكاملة التي تهدف إلى وضع الخطوات الأساسية والمنهجية التي يلزم الجهات الحكومية اتباعها؛ لضمان تخطيط العرض والطلب وإتمام الدراسة الخاصة بها على نحو مناسب، وسياسة دراسات الجدوى والطلب المتكاملة التي تضمن إقامة المشاريع المرتبطة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 والاستراتيجيات الوطنية وبحث مصادر تمويل بديلة، وسياسة الميزانيات الجسرية التي تساهم في تمويل تكاليف مرحلة التصميم الخاصة بالمشروع ورفع جودة الأصول من خلال رفع كفاءة الإنفاق، أيضًا سياسة بيانات المشاريع والمحافظ التي تهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات لمشاريع ومحافظ الجهات الحكومية التي تُعنى بمشاريع البنية التحتية وتمكين صناع القرار من الاطلاع على أداء المشاريع أولًا بأول، إضافةً إلى سياسة تفعيل مكاتب إدارة المشاريع التي تهدف إلى تأسيس وتشغيل مكتب إدارة المشاريع وفق أفضل الممارسات العالمية، وزيادة الشفافية وموثوقية التقارير الصادرة من الجهات الحكومية ورفع مهارات كوادر الجهات، وسياسة تقرير أداء الجهات التي تساهم في تقديم معلومات شاملة لصانعي القرار من خلال دعم الجهات الحكومية في مراقبة المشاريع وتحديد مشكلات ومعوقات تنفيذها، وتحقيق أعلى قدر ممكن من الأثر المالي للتكلفة المتبقية لمشاريع الجهات الحكومية، مؤكدًا أن هذه السياسات ستسهم بحول الله عز وجل في تحقيق المنجزات بشكل متوازن وسريع، مما ترتب عليه تعظيم الأثر في الإنفاق ومواجهة التحديات.