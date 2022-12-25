"الأربعاء المقبل".. أمير تبوك يرعى انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من جولة "مسك"

جدير بالذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" بدأت رحلتها في عام 2011، بهدف خلق الفرص للشباب وتوظيف طاقاتهم بالشكل الأمثل، وإتاحة المجال لهم، وتقديم الدعم اللازم لبناء المبادرات والبرامج الشبابية؛ لتصل المؤسسة إلى واقع جديد من التمكين، تعمل خلاله مع الجهات والشركات التابعة لها في تعظيم الأثر عبر توفير وصناعة الفرص للأفراد ونقل الخبرات لمؤسسات القطاع غير الربحي في المملكة.