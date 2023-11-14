"رويترز": اهتمام سعودي بالاستحواذ على منجم للذهب والنحاس في باكستان

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول باكستاني، اليوم الثلاثاء، أن المملكة أبدت اهتمامًا بالاستحواذ على حصص في منجم ريكو ديك الباكستاني للذهب والنحاس.
وبحسب ما ذكرته الوكالة، قال جهان زيب خان مستشار رئيس الوزراء في مجلس التسهيلات الخاصة بالاستثمار بباكستان للصحفيين: "الحكومة عيّنت مستشارًا عالميًا لتقييم حصص المنجم"، دون الكشف عن هوية المستشار العالمي.
وأضاف "خان": من المقرر الانتهاء من التقييم بحلول 25 ديسمبر، وإسلام آباد ستدخل في محادثات مع الرياض بعد اكتمال التقييم.
وتقع مناجم ريكو ديك في إقليم بلوخستان بجنوب غرب باكستان على الحدود مع أفغانستان وإيران، ويعتقد خبراء التعدين أنها تحتوي على بعض من أكبر احتياطيات النحاس والذهب في العالم.