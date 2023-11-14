"رويترز": اهتمام سعودي بالاستحواذ على منجم للذهب والنحاس في باكستان

وتقع مناجم ريكو ديك في إقليم بلوخستان بجنوب غرب باكستان على الحدود مع أفغانستان وإيران، ويعتقد خبراء التعدين أنها تحتوي على بعض من أكبر احتياطيات النحاس والذهب في العالم.