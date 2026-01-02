جدة تستضيف خليجي 27 سبتمبر المقبل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن استضافة مدينة جدة لمنافسات بطولة كأس الخليج العربي الـ 27 والتي ستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026.
ومن المقرر أن تقام مباريات بطولة كأس الخليج العربي الـ 27 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (ملعب الإنماء) واستاد الأمير عبدالله الفيصل.
وأشاد رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، بما تتمتع به المملكة من قدرات وإمكانيات تبشر بنسخة استثنائية من البطولة الخليجية التي تعد أحد أعرق البطولات في منطقة الشرق الأوسط.
من جانبه أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل عن اعتزاز وترحيب المملكة باستضافة الأشقاء في هذه البطولة التي تعود إلى أرض المملكة مجددًا، متمنيًا للمنتخبات المشاركة التوفيق وطيب الإقامة في وطنهم الثاني.
وأضاف المسحل أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيواصل العمل من أجل الاستعداد لتقديم نسخة تاريخية من البطولة على أرض المملكة، بدعم سخي من القيادة الرشيدة، ومتابعة واهتمام مستمرين من وزارة الرياضة.