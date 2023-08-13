مبادرة "إثراء المحتوى العربي" تعلن فوز 23 مشروعاً ثقافياً في دورتها الثانية

وتنوعت المشاريع الفائزة، فمن مسار ألعاب الجوال فازت خمسة مشاريع وهي: المحققة دانة، فتيل، عزومة، صنعة جابر، تاجر من الصحراء. ومن مسار البودكاست فازت خمسة مشاريع وهي: ميداء، بودكاست المسرح، عشرين إلى ثلاثين، بودكاست الحاوي، رولينج. فيما فاز مشروعان من مسار الأفلام الوثائقية وهما: مستعد تشتري بيت؟، تجربة التسعين يوم، بينما فازت أربعة مشاريع من مسار المنصات الإلكترونية وهي: لستة من كلماشي، قوثاما، منسوج، قصة مكة.