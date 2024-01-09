أمانة الطائف تتوسّع وتنفذ "370" تدخلًا حضريًّا لتحسين جودة الحياة وأنسنة المدينة

ونفذت الأمانة عددًا من المشاريع الحضرية، واستكملت العمل على عدد من المسارات المستهدفة؛ تحقيقًا لأهداف البرنامج من خلال معالجة المساحات المهدرة، وتطوير الميادين، والشوارع والحدائق المختلفة، وذلك ضمن منهجية ومعايير مستدامة ترتكز على عدد من العناصر؛ أهمها إقامة الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توفير مساحات استثمارية أوسع ضمن الفرص الاستثمارية، وإشراك المجتمع في هذه المشاريع، وتم تعزيز الوصول الشامل في المشاريع من خلال إشراك ذوي الإعاقة ودمجهم في الأنشطة المختلفة، والعمل على تعزيز نمط الحياة الصحي، وتعمل الأمانة من خلال أدلة وتصاميم معتمدة لتنفيذ خطط البرنامج.