كيف استطاعت المملكة تحقيق طفرة استثنائية في خفض البطالة؟

فمقتربًا من مستهدف "رؤية 2030" التي كانت قد وضعت حدًّا له عند7%، سجلت البطالة بين السعوديين تراجعًا بنهاية الربع الأول من العام الحالي "2024" لتصل إلى 7.6% في الربع الأول من عام 2024م مقارنةً بـ7.8% في الربع الرابع من عام 2023م؛ بحسب نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن الربع الأول من عام 2024م، والتي أوضحت التغيرات في سوق العمل عن تلك الفترة، بعد إعادة تقدير نتائج الربع الرابع 2023 باستخدام بيانات تعداد السعودية 2022.