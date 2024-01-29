أمير القصيم يُدشن مركز "نوبكو" اللوجستي لخدمة 316 مستشفى ومركزًا صحيًا

من ناحيته، أوضح "الشبل" أن المركز يمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات اللوجستية، ويسهم في تحقيق أهداف "نوبكو" في تقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة وكفاءة عالية، ويضم المركز مجموعة من المرافق والخدمات اللوجستية المتكاملة، بما في ذلك المستودعات والتخزين، وإدارة النقل والتوزيع، وإدارة الجودة والأنظمة والعمليات، حيث أقيم على مساحة تقدر بـ 63,000 متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 35 ألف طبلية قابلة للتوسع لتحقيق أمن دوائي مستدام.