إغلاق طريق الهدا ثلاثة أيام لتنفيذ أعمال الصيانة من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً

نوهت القوات الخاصة لأمن الطرق إلى أنه سيتم إغلاق طريق عقبة الهدا في كلا الاتجاهين اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2025 وحتى يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للطريق.
وأوضحت «أمن الطرق» أن الإغلاق سيكون يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا على سلامة مرتادي الطريق وضمان تنفيذ أعمال الصيانة وفق أعلى معايير الأمان والجودة.
ودعت جميع مستخدمي الطريق إلى اتباع الإرشادات المرورية والتقيد بالتنبيهات الميدانية لضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة الجميع.