منذ دخول الشتاء.. "الرياض" تسجل أدنى درجة حرارة في هذا الموعد

تسجل العاصمة الرياض، الخميس بعد القادم، أدنى درجات حرارة منذ دخول موجة البرد بواقع 5 درجات مئوية للصغرى، متأثرة بجبهة هوائية باردة عالية الفعالية، تتسبب في هطول الأمطار بالعديد من المناطق.
وكان المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، قد أكد أن درجات الحرارة ستلامس الصفر في شمال المملكة، و3 درجات في المنطقة الوسطى.
وقال "القحطاني": "نتوقع خلال فصل الشتاء أن تكون درجات الحرارة متدنية.. ومن الطبيعي أن تكون مناطق الشمال دون الصفر، والمنطقة الوسطى تقترب من درجتين إلى 3 درجات مئوية".
وأضاف: "المركز الوطني للأرصاد سجل في السنة الماضية درجات منخفضة خاصة على منطقة الرياض وغيرها حيث بلغت 3 درجات".
وأفاد المختصون في قسم العمليات الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي للأرصاد والتنبؤات الجوية، أن تغييرات جذرية يُتوقع أن تحصل على الأجواء في مناطق واسعة من المملكة اعتبارًا من نهاية الأسبوع الحالي، وبحسب المركز فإنه يُتوقع عبور جبهة هوائية باردة عالية الفعالية تتسبب في هطول الأمطار في العديد من المناطق، ويعقبها انخفاض واضح في درجة الحرارة على أغلب مناطق المملكة.
ويُتوقع أن يتزايد -بمشيئة الله- تأثر المملكة يوم الجمعة بالحالة الماطرة التي تتميز بانتشار تأثيرها على أغلب مناطق المملكة؛ بحيث تعبر ما يسمى بجبهة هوائية باردة عالية الفعالية، إلا أنها بطيئة الحركة تعبر المملكة ببطء؛ حيث تهطل الأمطار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد تدريجيًّا للقصيم وحائل وشرق الحدود الشمالية وحفر الباطن وشمال منطقة الرياض.
ولاحقًا، تنتشر الحالة الماطرة لأجزاء عدة من منطقة الرياض والشرقية (خاصةً الأجزاء الشمالية من المنطقتين)، ويُتوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ويُخشى من تشكل السيول وجريان الأودية في السفوح والمنحدرات الجبلية إبان عبور هذه الجبهة الباردة نتيجة توقعات بحدوث معدل غزارة عالٍ للأمطار حينها.