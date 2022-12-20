منذ دخول الشتاء.. "الرياض" تسجل أدنى درجة حرارة في هذا الموعد

وأفاد المختصون في قسم العمليات الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي للأرصاد والتنبؤات الجوية، أن تغييرات جذرية يُتوقع أن تحصل على الأجواء في مناطق واسعة من المملكة اعتبارًا من نهاية الأسبوع الحالي، وبحسب المركز فإنه يُتوقع عبور جبهة هوائية باردة عالية الفعالية تتسبب في هطول الأمطار في العديد من المناطق، ويعقبها انخفاض واضح في درجة الحرارة على أغلب مناطق المملكة.