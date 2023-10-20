وزيرة خارجية إندونيسيا: "قمة الرياض" تبني جسرًا قويًا بين دول الخليج ورابطة الآسيان

وقالت خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، عقب اختتام قمة الرياض بين مجلس التعاون الخليجي العربية ودول رابطة آسيان الذي عقد في فندق الريتزكارلتون بالرياض اليوم: "مجموعتا "الآسيان" ودول مجلس التعاون الخليجي مركزان مؤثران اقتصادياً ولهما مستقبل واعد، فناتجهما المحلي يشكّل أكثر من خمسة تريليونات دولار، ويتجاوز عدد السكان فيهما سبع مئة مليون نسمة وغالبيتهم من الطاقات الشابة المنتجة".