البنك المركزي: 13% نمو إجمالي أصول قطاع شركات التمويل في المملكة في 2023م

وأظهر التقرير ارتفاعًا في إجمالي أصول قطاع شركات التمويل بنسبة 13% ليصل إلى 64.2 مليار ريال، وارتفاعًا في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 12% ليصل إلى 84.7 مليار ريال، كما شهد إجمالي أصول قطاع إعادة التمويل العقاري ارتفاعًا بنسبة 48% ليصل إلى 31 مليار ريال.