"البديوي: مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يوفران فرصًا استثمارية حقيقية مع استقرار سياسي

قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في كلمته خلال القمة الخليجية-الأوروبية إن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس ودول الاتحاد الأوروبي تجاوز 204 مليارات دولار أمريكي في عام 2022م.
وتابع: قيمة صادرات مجلس التعاون إلى الاتحاد الأوروبي 106 مليارات دولار في عام 2022م مقابل حجم واردات وصل إلى 98 مليار دولار أمريكي إلى دول الخليج.
وأضاف البديوي بأن دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي أصبحت قبلة للاستثمار؛ لما يوفره كلا الجانبين من فرص استثمارية حقيقية، تتزامن مع استقرار اقتصادي وسياسي.