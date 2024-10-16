"البديوي: مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يوفران فرصًا استثمارية حقيقية مع استقرار سياسي

قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في كلمته خلال القمة الخليجية-الأوروبية إن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس ودول الاتحاد الأوروبي تجاوز 204 مليارات دولار أمريكي في عام 2022م.