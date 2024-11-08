ترسيخًا للتنمية المستدامة.. وقف الأميرة صيته بنت عبدالعزيز يرعى برامج "دعم"

نظمت جمعية "دعم" لرعاية المطلقات والأرامل وأبنائهن معرضاً لمنتجات المستفيدات يوم الخميس في مقرها بحي المحمدية بجدة.
جاء ذلك برعاية الأميرة جواهر بنت تركي بن عبدالله آل سعود، رئيسة لجنة البرامج والأنشطة بوقف صيته بنت عبدالعزيز.
وأتت زيارة الأميرة جواهر بنت تركي بهدف دعم الأسر المستفيدة وتعزيز البرامج المجتمعية التي تركز على تمكين المرأة ودعم العمل الحرفي للسيدات المستفيدات من الجمعية.
وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية لاستمرار دعم وقف الأميرة صيته بنت عبدالعزيز آل سعود لبرامج ومشاريع جمعية دعم لعام 2025، والتي تشمل التعاون البحثي، ودعم المشاريع الحرفية والمصنعية، وتدريب وتمكين المستفيدات وأبنائهن لتحقيق الاعتماد على الذات والتنمية المستدامة.
وبدأت الزيارة بجولة شاملة في مرافق الجمعية، حيث اطلعت الأميرة جواهر على نشاطات الجمعية، ومنها الحرف اليدوية كالتطريز والخياطة، واستعرضت مشاريع مدعومة من وقف الأميرة صيته بنت عبدالعزيز، وتابعت عرضاً تعريفياً عن برامج الجمعية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية للمستفيدات.
وفي لفتة تقديرية، كرّمت الأميرة جواهر عدداً من المتطوعين والمستفيدات، حيث تم توزيع شهادات شكر وهدايا رمزية من إنتاج السيدات المنتسبات للجمعية. واختتمت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية، معبرةً عن فخرها بالجهود المبذولة وبالنجاحات التي حققتها الجمعية.