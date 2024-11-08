ترسيخًا للتنمية المستدامة.. وقف الأميرة صيته بنت عبدالعزيز يرعى برامج "دعم"

وبدأت الزيارة بجولة شاملة في مرافق الجمعية، حيث اطلعت الأميرة جواهر على نشاطات الجمعية، ومنها الحرف اليدوية كالتطريز والخياطة، واستعرضت مشاريع مدعومة من وقف الأميرة صيته بنت عبدالعزيز، وتابعت عرضاً تعريفياً عن برامج الجمعية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية للمستفيدات.