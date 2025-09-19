"حرس الحدود" و"مرور عسير" يُحبطان تهريب وترويج أكثر من 320 كجم من المخدرات

وتجدد الجهات الأمنية دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الأرقام (911) في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو على الرقم (995) والبريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa).