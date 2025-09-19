"حرس الحدود" و"مرور عسير" يُحبطان تهريب وترويج أكثر من 320 كجم من المخدرات

في جهود ميدانية متواصلة، أحبطت الجهات الأمنية في مناطق عسير وجازان عدة عمليات تهريب وترويج لمواد مخدرة تجاوزت كميتها 320 كيلوجرامًا، وأسفرت عن ضبط عدد من المتورطين.
ففي قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود من إحباط محاولة تهريب (88) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلت المضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي واقعة أخرى بالقطاع نفسه، ألقت دوريات حرس الحدود القبض على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، أثناء محاولتهم تهريب (100) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى تسليمهم والمضبوطات للجهة المختصة.
أما في منطقة جازان، فقد ضبطت دوريات حرس الحدود في قطاع الحُرّث مواطنًا كان يهرب (103) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.
وفي إطار مكافحة الترويج، أوقف مرور منطقة عسير ثلاثة أشخاص، هم مقيمان من الجنسيتين اليمنية والهندية، ومواطن، لتورطهم في ترويج (38) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وضُبطت بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية، وتمت إحالتهم لجهة الاختصاص.
وتجدد الجهات الأمنية دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الأرقام (911) في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو على الرقم (995) والبريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa).
وأكدت أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون تحميل المُبلّغ أي مسؤولية.