شركة بنده للتجزئة توقع اتفاقية تعاون مع مجموعة أوكادو لتطوير تطبيق بنده والتجارة الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي

شركة بنده للتجزئة، هي إحدى شركات مجموعة صافولا، وكبرى شركات قطاع البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، ويعمل فيها أكثر من 17,000 موظف بتفانٍ واِلتزام من أجل تلبية احتياجات العملاء في 188 فرعاً تنتشر في 40 مدينة حول المملكة العربية السعودية، وتقدّم خدماتها ومنتجاتها البالغة 30,000 صنفاً من المنتجات لأكثر من 100 مليون زائر سنويّاً، من خلال أسواقها المتنوعة ومنصاتها الإلكترونية .