سيبراني" شريك التقنيات التشغيلية " OT " في فعاليات مؤتمر بلاك هات 2024

أعلنت شركة "سيبراني" (Cyberani) الرائدة في مجال الحلول السيبرانية، إحدى شركات أرامكو الرقمية، عن مشاركتها كشريك التقنيات التشغيلية (OT) في مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا الذي يُعد أحد أهم الفعاليات العالمية في مجال الأمن السيبراني، والمنعقد في أرض المعارض والمؤتمرات في ملهم شمال العاصمة الرياض خلال الفترة من 26 – 28 نوفمبر.
وتهدف "سيبراني" من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على أحدث حلولها المبتكرة المصممة لضمان حماية أنظمة تقنيات المعلومات والتقنيات التشغيلية الخاصة بعملائها من التهديدات المتزايدة. كما تعرض "سيبراني" خبراتها في حماية البيئات التشغيلية الحرجة، وتحديد معايير جديدة للمرونة في عصر التحول الرقمي.
وتقدم سيبراني ضمن الجلسات الحوارية للمؤتمر جلسة بعنوان "الأمن السيبراني لقادة الأعمال: الشراكات الأساسية والاستراتيجية" و التي تهدف الى تزويد المؤسسات بالرؤى اللازمة لاتخاذ قرارات صائبة لتعزيز قدراتها الأمنية.
كما ستطلق "سيبراني" مجموعة من المنتجات المصممة خصيصًا لمواجهة التحديات الفريدة التي تواجهها المؤسسات في المنطقة وحول العالم والتي سيتم الإعلان عنها خلال أيام المؤتمر.
الشركة تقدم خلال مشاركتها عددا من الدورات التدريبية المتخصصة في قطاع الأمن السيبراني وأمن المعلومات والتي يشارك بها متخصصون يسلطون الضوء على أحدث التجارب والممارسات في هذا القطاع الحيوي.
وتواصل "سيبراني" دورها القيادي في مجال الدفاع الرقمي والأمن الوطني للمملكة العربية السعودية، حيث تضع معايير جديدة في مجال الصمود السيبراني، لضمان حماية وازدهار الأصول الحيوية في الحاضر والمستقبل