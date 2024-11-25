سيبراني" شريك التقنيات التشغيلية " OT " في فعاليات مؤتمر بلاك هات 2024

أعلنت شركة "سيبراني" (Cyberani) الرائدة في مجال الحلول السيبرانية، إحدى شركات أرامكو الرقمية، عن مشاركتها كشريك التقنيات التشغيلية (OT) في مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا الذي يُعد أحد أهم الفعاليات العالمية في مجال الأمن السيبراني، والمنعقد في أرض المعارض والمؤتمرات في ملهم شمال العاصمة الرياض خلال الفترة من 26 – 28 نوفمبر.