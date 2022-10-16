وزارة الثقافة تختتم حملة التعريف بالقهوة السعودية في أربع مدن عالمية

وتسعى وزارة الثقافة من هذه الحملة، إلى تعريف شعوب العالم بالقهوة السعودية وبدلالاتها الثقافية، وذلك في إطار أنشطة مبادرة "عام القهوة السعودية 2022" التي أطلقتها الوزارة مطلع هذا العام بدعمٍ من برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030"، للاحتفاء بأحد العناصر التراثية الثقافية التي تميز بها المجتمع السعودي، وشكلّت جزءاً من ثقافته تاريخياً عبر حضورها في المجالس السعودية واقترانها بالكرم والضيافة.