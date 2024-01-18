أكثر من 36 مليون ريال يقدّمها "ريف السعودية" لدعم مزارعي المحاصيل البعلية

وأوضح البرنامج أن المحاصيل البعلية المدعومة شملت: القمح والشعير والبطيخ البعلي، بالإضافة إلى السمسم، والدخن، والذرة الجيزانية، مبينًا أنه يعمل الآن على تعديل الممارسات الزراعية في السمسم والدخن؛ لتتوافق مع الميكنة الزراعية؛ حيث بلغ عدد مزارعي محصول الدخن المدعومين من قِبَل البرنامج (1157) مستفيدًا في عام 2023م؛ مما كان له كبير الأثر في توفير إمدادات غذائية مستقرة.