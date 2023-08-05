بعد "الدقوس".. "البنات" يتنافسن في مسابقة أفضل طبخة بـ"فلفل شقراء"

تنافس أكثر من 27 أسرة في "مهرجان فلفل شقراء 3" في تقديم "أفضل طبخة" تحتوي على فلفل شقراء، بعد أن أبدعن في حُسن التقديم والإخراج والجودة في مسابقة أفضل "دقوس" معمول من فلفل شقراء.
ولاقت المسابقتان اللتان نظمهما مهرجان فلفل شقراء 3 إقبالاً من الأسر، ورسمت بنات شقراء لوحات من الإبداع، تجلت في جودة المنتج وطعمه، وحُسن إخراجه وعرضه، بما شد أنظار المحكّمين وزوار المهرجان على حد سواء.
وحصلت الفائزة الأولى في كل مسابقة على طقم ذهب، كما تم توزيع جوائز قيِّمة على العشر الأُول في المسابقتين، فيما حصلت جميع المشاركات على هدايا من اللجنة المنظمة.
وحظيت المسابقة بمتابعة رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، الذي تجوَّل في صالة عرض منتجات الأُسر، واطلع على ما قدمت من طبخات متنوعة.