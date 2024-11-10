NHC تعزز ريادتها العقارية في معرض “سيتي سكيب 2024” بعروض تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال

تستعد الوطنية للإسكان NHC للمشاركة في النسخة القادمة من معرض “سيتي سكيب 2024”، كشريك مؤسس للحدث الذي سيُقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، شمال العاصمة الرياض، خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر المقبل، وذلك في إطار رؤيتها لدفع عجلة التطوير العقاري وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في سوق العقارات العالمي.
وكشفت NHC عن تقديمها خصومات خاصة تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال لزوار المعرض الراغبين في الشراء والتملك بوجهاتها العمرانية في مختلف مناطق المملكة، فضلاً عن المزايا التي تحتويها الوجهات من تكاملية الخدمات والمرافق وتقديمها لتنمية عمرانية ينعم فيها الفرد والعائلات بالرخاء .
وتأتي مشاركتها في أكبر جناح بالمعرض على مساحة تصل إلى 2000 متر مربع، حيث ستستعرض من خلاله مجموعة من أحدث مشاريعها العقارية الكبرى، والتي تشمل خزام، الفرسان، وسدايم ومشاريع أخرى فاخرة. وستتيح فرصة التعرف على نماذج معمارية رائدة وحلول سكنية مبتكرة، مصممة لترتقي بجودة الحياة وتلبية تطلعات العائلات السعودية. كما سيتاح للزوار فرصة الاطلاع على مجموعة من الحلول التقنية الذكية التي طورتها الشركة لتنظيم السوق العقاري، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الشراكات الاستراتيجية مع أبرز المطورين العقاريين.
وتُركز مشاركة الوطنية للإسكان هذا العام على تحقيق أهدافها الاستراتيجية والاستثمارية وبناء شراكات محلية وعالمية، كما ستقدم رؤى مستقبلية حول التطورات العمرانية في المملكة، بمشاركة عدد من قادتها في جلسات حوارية رئيسية. ستتناول هذه الجلسات مواضيع متنوعة.
وشهدت مشاركتها في العام الماضي نجاحًا واسعًا وإقبالًا كبير جدًا بعدد زوار تجاوز 100 ألف زائر، مُسجلةً أكثر من 3.800 تسجيل حجز بقيمة تجاوزت 3.6 مليار ريال، ما يعكس تنوع الخيارات المقدمة وجودة مشاريعها العمرانية.وتحت شعار "مستقبل الحياة"، سيشهد معرض سيتي سكيب 2024تجمعًا استثنائيًا لأهم الشخصيات والمستثمرين في القطاع، بما في ذلك أكثر من 2000 مستثمر عقاري، و350 جهة عارضة، و250 متحدثًا من خبراء المجال الذين سيشاركون في أكثر من 250 ساعة من الجلسات النقاشية المتخصصة.
الجدير بالذكر أن NHC تُعزز من خلال مشاركتها في هذا الحدث التزامها بدورها كأكبر مطور رئيسي للمشاريع العمرانية التي تتسم بأعلى معايير جودة الحياة وأنسنة المدن، مع حرصها على دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر رفع نسبة التملك السكني إلى 70% وتقديم حلول سكنية مبتكرة تواكب تطلعات الأجيال المقبلة.