NHC تعزز ريادتها العقارية في معرض “سيتي سكيب 2024” بعروض تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال

وشهدت مشاركتها في العام الماضي نجاحًا واسعًا وإقبالًا كبير جدًا بعدد زوار تجاوز 100 ألف زائر، مُسجلةً أكثر من 3.800 تسجيل حجز بقيمة تجاوزت 3.6 مليار ريال، ما يعكس تنوع الخيارات المقدمة وجودة مشاريعها العمرانية.وتحت شعار "مستقبل الحياة"، سيشهد معرض سيتي سكيب 2024تجمعًا استثنائيًا لأهم الشخصيات والمستثمرين في القطاع، بما في ذلك أكثر من 2000 مستثمر عقاري، و350 جهة عارضة، و250 متحدثًا من خبراء المجال الذين سيشاركون في أكثر من 250 ساعة من الجلسات النقاشية المتخصصة.