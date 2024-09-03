جلسات علمية تبحث الاستدامة البيئية خلال مؤتمر الحوسبة عالية الأداء بجامعة الملك خالد

وأوضح وكيل كلية علوم الحاسب للبحث والدراسات العليا، الدكتور عمر بن سعد القحطاني، أن المؤتمر انطلق في يومه الثاني بمحاضرة رئيسية، قدَّمها مدير مختبرات الحوسبة البحثية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، الدكتور جيسو لي، بعنوان "أنشطة الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي في جامعة (كاوست): نظرة عامة"، تلتها محاضرة رئيسية أخرى، قدمها برونو لوكوينت، نائب الرئيس لمجموعة أعمال HPC AI وQuantum في Eviden/ Atos، بعنوان "الذكاء الاصطناعي في العمل: تمكين محاكاة الطقس ونمذجة المناخ".