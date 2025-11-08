مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشاريعه الإنسانية في عدد من الدول لتخفيف معاناة المحتاجين

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ برامجه ومشاريعه الإغاثية والإنسانية في عدد من الدول، ضمن جهوده المستمرة لتخفيف معاناة الشعوب المتضررة وتعزيز العمل الإنساني العالمي.
ففي باكستان، وزّع المركز (1,500) حقيبة إيوائية في منطقتي لاركانا بإقليم السند وكولي بالاس بإقليم خيبر بختونخوا، استفادت منها (1,500) أسرة متضررة من الفيضانات، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع المساعدات الإيوائية والحقائب الشتوية لعام 2025م.
وفي السودان، وزّع المركز (855) سلة غذائية في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر، استفادت منها الأسر النازحة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي لعام 2025م.
كما نفّذ المركز في سوريا خمسة مشاريع طبية تطوعية ضمن برنامج "أمل التطوعي السعودي" بمدينة دمشق، بمشاركة (67) متطوعًا من مختلف التخصصات، شملت جراحة القلب والقسطرة والعظام والتجميل والأطفال، إضافة إلى مشروع "نور السعودية" لمكافحة العمى، حيث قُدمت الخدمات لأكثر من (5,300) مستفيد وأُجريت (864) عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح.
وفي اليمن، دشّن المركز مشروع تحسين خدمات المياه في هيئة مستشفى مأرب العام بهدف رفع جودة الرعاية الصحية، ويشمل المشروع إعادة تأهيل الآبار، وإنشاء محطة تحلية مياه بطاقة (20,000) لتر في الساعة، وشبكة مياه جديدة بطول (1,114) مترًا يستفيد منها أكثر من (24,000) شخص. كما وزّع المركز (1,000) كرتون تمر في مديريتي الوادي ومأرب استفاد منها (6,000) فرد.
وفي محافظة ريف دمشق، وزّع المركز (820) سلة غذائية على الأسر المتضررة، ضمن مشروع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.
وفي حضرموت، قدّم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بسيئون خدماته لـ(519) مستفيدًا خلال شهر أكتوبر 2025م، شملت تصنيع وتركيب الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.
كما وزّع المركز في أفغانستان (564) سلة غذائية في مخيم لواء باباجان بولاية كابل، استفادت منها الأسر العائدة من إيران، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ لعامي 2025–2026م.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا لما تقدمه المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مشاريع نوعية في مجالات الأمن الغذائي والصحة والمياه والإيواء، دعمًا للفئات المحتاجة وتعزيزًا لدور المملكة الريادي في العمل الإنساني والإغاثي حول العالم.