مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشاريعه الإنسانية في عدد من الدول لتخفيف معاناة المحتاجين

وفي اليمن، دشّن المركز مشروع تحسين خدمات المياه في هيئة مستشفى مأرب العام بهدف رفع جودة الرعاية الصحية، ويشمل المشروع إعادة تأهيل الآبار، وإنشاء محطة تحلية مياه بطاقة (20,000) لتر في الساعة، وشبكة مياه جديدة بطول (1,114) مترًا يستفيد منها أكثر من (24,000) شخص. كما وزّع المركز (1,000) كرتون تمر في مديريتي الوادي ومأرب استفاد منها (6,000) فرد.