"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة وموجة حارة

"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة وموجة حارة
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران والشرقية وتبوك وعسير وجازان والباحة).
وفي التفاصيل، نبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العيص وينبع النخل والمدينة المنورة. وتشهد أمطارًا متوسطة على المهد ووادي الفرع، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على العيص وبدر وخيبر حتى الساعة الـ 17 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة. وتشهد أمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة خليص وبحرة والجموم والكامل والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا غزيرة على أضم وبني يزيد وميسان ويلملم والطائف، وأمطارًا متوسطة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدع وحقل وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الاثنين.
وتشهد المنطقة الشرقية موجة حارة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 مئوية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ17 من مساء الاثنين.