"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة وموجة حارة

وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العيص وينبع النخل والمدينة المنورة. وتشهد أمطارًا متوسطة على المهد ووادي الفرع، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على العيص وبدر وخيبر حتى الساعة الـ 17 من مساء الاثنين.