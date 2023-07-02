الشرقية.. اختتام مهرجان "عيدنا لمة" بكورنيش رأس تنورة

اختتمت أمس، فعاليات مهرجان "عيدنا لمة" الذي نظمته أمانة المنطقة الشرقية بالمركز الحضاري بكورنيش محافظة رأس تنورة لمدة يومين، بحضور أكثر من 6700 زائر من داخل وخارج المحافظة.