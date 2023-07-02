الشرقية.. اختتام مهرجان "عيدنا لمة" بكورنيش رأس تنورة

اختتمت أمس، فعاليات مهرجان "عيدنا لمة" الذي نظمته أمانة المنطقة الشرقية بالمركز الحضاري بكورنيش محافظة رأس تنورة لمدة يومين، بحضور أكثر من 6700 زائر من داخل وخارج المحافظة.
وتَضَمّنت الفعاليات المقامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك برنامج المسرح، ومسابقات ترفيهية متنوعة، وهدايا للأطفال، وأوبريت "بالعايدين أجمل نداء"، ومسرحية للأطفال بعنوان "سامور"، ومشاركة لفرقة العرضة السعودية، والتراث الشعبي، وألعاب الخفة والكوميديا، إضافة لألعاب للأطفال والكبار.
وخُصصت ساحات المركز الخارجية لعربات "الفود ترك"، والألعاب الهوائية الكبيرة؛ فيما خصصت الصالات الداخلية، لأركان للأسر المنتجة، إضافة لوجود مجموعة من المقاهي.