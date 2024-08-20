نجاح جراحة العمود الفقري بالمنظار في مستشفيات المانع

حققت مستشفيات المانع إنجازًا طبيًا بارزًا في مجال جراحات العمود الفقري. فقد تمكن فريق طبي متخصص من إجراء عملية جراحية ناجحة لسيدة سعودية تبلغ من العمر 64 عامًا، كانت تعاني من آلام شديدة في الساق حالت دون قدرتها على المشي.
وكانت المريضة قد عانت من آلام الظهر لمدة شهرين، زادت حدتها تدريجياً لتشمل الساق، مما أدى إلى اعتمادها على كرسي متحرك. وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بما في ذلك الرنين المغناطيسي، تبين وجود انزلاق غضروفي في الفقرة القطنية L4-L5، وهو ما كان السبب الرئيسي لآلامها.
ولعلاج هذه الحالة المعقدة، تم اللجوء إلى تقنية حديثة تسمى"RIWOSPINE"، وهي نظام جراحي بالمنظار مصمم خصيصًا لجراحات العمود الفقري. يتميز هذا النظام بدقته وقلة التدخل الجراحي، مما يسمح بإزالة الأجزاء التالفة من القرص الفقري دون الحاجة إلى جراحة مفتوحة كبيرة.
وقد تمكن الجراحون من إزالة الجزء المسبب للضغط على العصب بنجاح، مما أدى إلى تخفيف الآلام بشكل كبير واستعادة المريضة لحركتها بشكل كامل. وبفضل الله، تمكنت المريضة من مغادرة المستشفى في نفس اليوم، وشهدت تحسنًا ملحوظًا في حالتها الصحية خلال فترة قصيرة.
وقال استشاري جراحة العمود الفقري في مستشفيات المانع الدكتور أدريان أزامفيري: "إن هذه الحالة تعد نموذجًا واضحًا على التقدم الذي أحرزته الجراحة الحديثة في علاج آلام الظهر. ونحن فخورون بقدرتنا على تقديم أحدث التقنيات الطبية لمرضانا، مما يساهم في تحسين نوعية حياتهم."
وأضاف الدكتور أزامفيري أن تقنية RIWOSPINE تتميز بدقتها وقلة مضاعفاتها، مما يجعلها الخيار الأمثل لعلاج العديد من حالات آلام الظهر المزمنة.
الجدير بالذكر أن مستشفيات المانع تواصل ريادتها في مجال جراحات العمود الفقري، وتلتزم بتوفير أحدث العلاجات لمرضاها.