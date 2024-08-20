نجاح جراحة العمود الفقري بالمنظار في مستشفيات المانع

وكانت المريضة قد عانت من آلام الظهر لمدة شهرين، زادت حدتها تدريجياً لتشمل الساق، مما أدى إلى اعتمادها على كرسي متحرك. وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بما في ذلك الرنين المغناطيسي، تبين وجود انزلاق غضروفي في الفقرة القطنية L4-L5، وهو ما كان السبب الرئيسي لآلامها.