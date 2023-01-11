"الحج" و"البنوك" توقعّان مُذكرة تفاهم لتعزيز الثقافة المالية لضيوف الرحمن

ولفت وكيل الوزارة إلى أهمية التوعية حول الثقافة المالية، ونشر الوعي حول جرائم الاحتيال المالي، والعمل على استخدام التقنيات الحديثة للتوعية بالأمور المالية، مشيرًا إلى أهمية مذكرة التفاهم في تقديم البرامج والمبادرات ضمن دليل إرشادي يخص التعاملات المالية، ضمن الجهود المبذولة لتذليل التحديات التي قد تواجه ضيوف الرحمن في الحصول على الخدمات المالية والحرص على توفيرها بجودة عالية.