"الحج" و"البنوك" توقعّان مُذكرة تفاهم لتعزيز الثقافة المالية لضيوف الرحمن

وقّعت وزارة الحجّ والعمرة، اليوم، مُذكرة تفّاهم مشترك مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، على هامش أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج"؛ بهدف إيجاد برامج توعوية مناسبة تُسهم في تعزيز الثقافة المالية لدى ضيوف الرحمن، تماشيًا مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.
ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة وكيل الوزارة للخدمات المشتركة عبدالله بن عبدالعزيز العودة، ومن جانب لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أمين عام اللجنة رابعة الشميسي، وذلك في مقر "إكسبو الحج" في سوبردوم في محافظة جدة، وذلك استمرارًا للتعاون المشترك بين الوزارة والجهات الأهلية بما يُسهم في تيسير أداء المناسك للحجاج والمعتمرين بطمأنينة ويسر، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة عبدالله بن عبدالعزيز العودة، أن الاتفاقية تستهدف إيجاد برامج توعوية لضيوف الرحمن قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتطوير الأنظمة وتوظيف التقنية، ورفع كفاءة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، تماشيًا مع مستهدفات برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتحقيقًا للتحول الرقمي وتنمية البنية التحتية الرقمية ضمن مستهدفاتها.
ولفت وكيل الوزارة إلى أهمية التوعية حول الثقافة المالية، ونشر الوعي حول جرائم الاحتيال المالي، والعمل على استخدام التقنيات الحديثة للتوعية بالأمور المالية، مشيرًا إلى أهمية مذكرة التفاهم في تقديم البرامج والمبادرات ضمن دليل إرشادي يخص التعاملات المالية، ضمن الجهود المبذولة لتذليل التحديات التي قد تواجه ضيوف الرحمن في الحصول على الخدمات المالية والحرص على توفيرها بجودة عالية.
وتوفّر الاتفاقية المقومات الملائمة لهم للمساهمة في تيسير وصول ضيوف الرحمن إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات عالية الجودة، وإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين، من خلال تعزيز المواءمة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وتمكين الكيانات التابعة للوزارة.
يُذكر أن عمل لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية التي تهدف إلى رفع الوعي المالي للمجتمع بخلق برامج ومشاريع تستهدف كل الفئات عبر إطلاق برامج تعليمية وحملات توعية وغيرها من المبادرات بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.