جادة قباء ..متنفس أهالي المدينة المنورة في شهر رمضان المبارك

كما أن جادة قباء تُعد موقعاً مناسباً للمشي حيث يتوسطها على طول 3 كيلو مترات طريق مشاة يمتد من المسجد النبوي إلى مسجد قباء ,حيث يجسد الممشى مفهوم " أنسنة المدن " بما يتميّز به مسار المشاة من موقع فريد, ومساحة واسعة, ومواصفات فنية وتصميم جمالي، ومساحاته المهيأة لخدمة المجتمع, وتقليص استخدام المركبات في وسط المدن والتجمعات السكانية, كما أصبح نقطة التقاء للعديد من ممارسي رياضة المشي من أهالي المدينة المنورة والمقيمين والزائرين من مختلف الجنسيات, ومكان آمن للأطفال يمارسون فيه ألعابهم ويتجولون بكل راحة.