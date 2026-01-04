844 "مناداة" و613 حالة نقل ركاب بسيارات خاصة .. "هيئة النقل" تضبط 1457 مخالفًا

وأشارت الهيئة إلى أن النظام الجديد للنقل البري الجديد على الطرق، شدد على منع ممارسة النقل دون ترخيص نظامي، ونصت العقوبات عند تكرار المخالفات على غرامات مالية تصل إلى (11) ألف ريال مع حجز المركبة لمدة (25) يومًا بحق من يقوم بالأعمال التحضيرية "المناداة"، فيما تصل العقوبات إلى غرامة قدرها (20) ألف ريال وحجز المركبة لمدة تصل إلى (60) يومًا بحق من يزاول النقل غير النظامي، مع إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني وإبعاد غير السعودي في حال تكرار المخالفة.