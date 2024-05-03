تخصيص خطبة الجمعة في مساجد المملكة اليوم لتعظيم شأن الصلاة

تركزت خطبة اليوم الجمعة، بالجوامع في عموم مناطق المملكة، عن تعظيم شأن الصلاة في نفوس الناس، وتذكيرهم بأهمية أن يحضر المسلم لها وهو في أحسن هيئة، وذلك لأن المصلي يقف بين يدي خالقه عز وجل، عملاً بقول الله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ}.
جاء ذلك وفقاً لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وركز الخطباء على أهمية مشروعية أن يكون المسلم في صلاته على أكمل حال في نظافته ورائحته، ولا يأتي للصلاة برائحة تؤذي المصلين كرائحة السجائر وغيرها، ومن ذلك رائحة البصل والثوم، حيث قال رسول الله ﷺ (مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً، فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ)، وأن يستعد المسلم لصلاته بالطيب والسواك، وذلك عملا بقول رسول الله ﷺ (لَوْلا أنْ أشُقَّ علَى أُمَّتي أوْ علَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بالسِّوَاكِ مع كُلِّ صَلاةٍ).
وأشار الخطباء إلى أهمية ارتداء الملابس الحسنة الجميلة؛ حيث قال رجل للنبي ﷺ: (إنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أنْ يَكونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا ونَعْلُهُ حَسَنَةً، قالَ ﷺ: إنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمالَ)، والبعد عن لبس ما لا يليق بالمسلم أن يرتديه بين يدي ربه في صلاته كالملابس المتسخة، وكذلك الضيقة والقصيرة، والملابس المخصصة للنوم، وغيرها من الملابس التي لا يرتديها الناس في الأماكن المحترمة والمناسبات الاجتماعية، فقد أُثر عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال لما سئل عمن يصلي مكشوف الرأس: (الله أحق أن يتجمل له من الناس).
ويأتي هذا التوجيه في ظل ما تمثله خطبة الجمعة من أثر كبير في توعية الناس وإرشادهم لما يصلح دينهم ودنياهم، وتفعيلاً لدور خطباء الجوامع في حث الناس لما فيه خير لهم.