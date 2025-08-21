"هيئة العقار" تُعلن بدء أعمال السجل العقاري في 15 حيًا بالمنطقة الشرقية ومدينة حائل

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بالمنطقة الشرقية تشمل الأحياء التالية في محافظة حفر الباطن: (حي الربوة، حي النزهة، حي النهضة، حي أبو موسى الأشعري، حي البلدية، حي المصيف، حي الرائد ، حي النخيل، حي الوادي)، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة القيصومة: (حي النسيم، حي الشفاء، حي الأندلس، حي الفيصلية، حي العزيزية) ، مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.