الوفيات بالصواعق في المملكة.."المسند": ومضات هذه المنطقة الأعلى و"المانعة" حل

وبين أن منطقة ‫جازان تأتي في المركز الأول في كثافة حدوث البرق والصواعق على مستوى المناطق في ‫السعودية، تليها منطقة الباحة (17.6 ومضات)، ثم عسير (13.4 ومضات)، ثم منطقة مكة (9.7 ومضات)، ثم منطقة المدينة (4.3 ومضات)، ثم القصيم (2.7 ومضات)، ثم تبوك (1.7 ومضات)، ثم حائل (1.5 ومضات)، ثم الرياض (1.3 ومضات)، ثم الحدود الشمالية (1.2 ومضة)، ثم الجوف (0.9 ومضات)، ثم الشرقية (0.8 ومضات)، ثم نجران (0.7 ومضات).