القيادة تهنئ رئيس كرواتيا بذكرى اليوم الوطني ورئيس موزمبيق بذكرى الاستقلال

كما بعث ولي العهد برقية تهنئة مماثلة لرئيس جمهورية موزمبيق عبّر فيها سموه عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية موزمبيق الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.