القيادة تهنئ رئيس كرواتيا بذكرى اليوم الوطني ورئيس موزمبيق بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس جمهورية كرواتيا.
وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
من ناحية أخرى، بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة، للرئيس فيليب جاسنتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية موزمبيق الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد برقية تهنئة مماثلة لرئيس جمهورية موزمبيق عبّر فيها سموه عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية موزمبيق الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.