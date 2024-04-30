"إتقان العقارية" تطرح 11 أصلًا عقاريًا في الرياض وحائل والقصيم والدمام للبيع في مزاد "رها" الإلكتروني

تعلن شركة إتقان العقارية عن طرح فرص عقارية متنوعة في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة القصيم ومنطقة حائل بالمزاد العلني الإلكتروني (رها)، ويبدأ المزاد العلني الإلكتروني عبر منصة (الدال) الإلكترونية يوم الأحد 26/ 10/ 1445 هـ الموافق 5/ 5/ 2024 م في تمام الساعة الواحد ظهرًا، وينتهي آخر مزاد في تمام الساعة 5:00 من مساء يوم الخميس 1/ 11/ 1445 هـ الموافق 9/ 5/ 2024 م.
وتنوعت الفرص العقارية بين عقارات استثمارية متنوعة، ففي المنطقة الشرقية بلغ عدد العقارات المطروحة للمزاد (4) عقارات، اشتمل المزاد على العقار الأول وهو عبارة عن فيلا في حي طيبة في مدينة الدمام تقع على مساحة (240) مترًا مربعًا، على بعد 1.5 كم من مكتب الأحوال المدنية بالدمام و3 كم من مدينة الملك فهد العسكرية الطبية.
وتضمنت الفرص العقارية أرض في حي أبي موسى الأشعري في مدينة حفر الباطن تبلغ مساحة العقار (300) متر مربع متعدد الاستفادة بين السكن المريح أو الاستثمار الجيد، ويتميز موقع العقار بتوفر الخدمات والبنية التحتية في منطقة ذات كثافة سكانية عالية وعلى بعد 2 كم من إدارة جوازات حفر الباطن وبالقرب من جامع الراجحي ومقر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما أعلنت شركة إتقان العقارية عن العقار الثالث في مدينة حفر الباطن عبارة عن أرض حي التلال، وتبلغ مساحة العقار (450) مترًا مربعًا على شارع 30 م سكني تجاري، بالقرب من الخدمات الحكومية والصحية، وعلى بعد (1) كم عن مقر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويقع العقار الرابع في حي العزيزية في حفر الباطن، وهو عبارة عن أرض على مساحة (353.25) متر مربع على شارع تجاري في منطقة يزداد الطلب فيها على عقارات التمليك، ويقع العقار على بعد 300 م من مقر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و3.5 كم من مستشفى الملك خالد العام.
وفي منطقة الرياض ضم مزاد (رها) الفرص العقارية التالية:
- العقار الخامس أرض في حي إشبيلية عبارة عن أرض مرفق تعليمي على مساحة (9.025) متر مربع المتميز بتوفير الخدمات والبنية التحتية ذات الكثافة السكانية المرتفعة بالقرب من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ومطار الملك خالد الدولي، وعلى بعد 5.4 كم عن أطياف مول.
- ويقع العقار السادس في حي ظهرة لبن في الرياض وهو عبارة عن شقة سكنية استثمارية بمساحة (163.95) متر مربع في موقع تتوفر به الخدمات والبنية التحتية وبالقرب من جامعة الملك سعود ومطار الملك خالد الدولي وطريق جدة.
وضم المزاد أربع فرص عقارية في منطقة القصيم عبارة عن: أرض فضاء سكنية في حي الخبيب في مدينة بريدة على مساحة (730) مترًا مربعًا على بعد 5 كم من النخيل بلازا و2 كم من مستشفى بريدة المركزي، وأرض خام في حي الفايزية في بريدة تبلغ المساحة (35100) متر مربع على مقربة من مقر إمارة منطقة القصيم ومركز الملك خالد الحضاري ومستشفى بريدة المركزي.
وفي حي النور في بريدة تقع الفرصة العقارية أرض حي النور 1 وأرض حي النور 2 متظاهرة، ويعد حي النور في بريدة من الأحياء ذات الكثافة السكانية، حيث يتميز العقاران بقربهما من مقر إمارة منطقة القصيم ومركز الملك خالد الحضاري ومستشفى بريدة المركزي، وتبلغ مساحة أرض النور 1 (358) مترًا مربعًا وهي عبارة عن أرض فضاء سكنية، وتبلغ مساحة أرض النور 2 (862.88) متر مربع أرض فضاء سكنية متظاهرة.
وفي منطقة حائل وبالتحديد في مدينة الشملي تقع الفرصة العقارية الحادية عشرة، أرض الشملي سكني تجاري في موقع استثماري في المدينة تبلغ مساحة الأرض (821.85) متر مربع بالقرب من حديقة مخطط الشملي ومعهد التنمية الاجتماعية ومستشفى الشملي.
وأكدت شركة إتقان العقارية الرائدة في السوق العقاري أهمية التسجيل في منصة (الدال) للمزادات وشحن المحفظة بالقيمة المحددة لكل عقار، وعند رسو المزاد على المشتري فإن ذلك يخضع ليومي عمل لاعتماد مجلس الترسية عندها يعتبر المبلغ المقدم عند الرسو جزءًا من قيمة العقار ولا يحق استرداده.
وللاطلاع على كل التفاصيل وشروط المشاركة في المزاد الإلكتروني يرجى زيادة مواقع شركة إتقان العقارية الإلكترونية أو التواصل مع مركز خدمة العملاء بالشركة على أرقام التواصل التالية 920001019 -0539647777 - 0553735049.