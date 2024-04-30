"إتقان العقارية" تطرح 11 أصلًا عقاريًا في الرياض وحائل والقصيم والدمام للبيع في مزاد "رها" الإلكتروني

وتنوعت الفرص العقارية بين عقارات استثمارية متنوعة، ففي المنطقة الشرقية بلغ عدد العقارات المطروحة للمزاد (4) عقارات، اشتمل المزاد على العقار الأول وهو عبارة عن فيلا في حي طيبة في مدينة الدمام تقع على مساحة (240) مترًا مربعًا، على بعد 1.5 كم من مكتب الأحوال المدنية بالدمام و3 كم من مدينة الملك فهد العسكرية الطبية.