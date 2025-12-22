المعلمة نورة آل سرور تفوز بجائزة GESS العالمية لعام 2025 من بين 1000 مشاركة تمثل 61 دولة

حقّقت المعلمة نورة هادي آل سرور من المدرسة الخامسة للطفولة المبكرة بتعليم نجران، إنجازًا تربويًا دوليًا بفوزها بالمركز الثالث في جائزة GESS EDUCATION العالمية لعام 2025، في فئة "المساهمون في التعليم"، وذلك من بين أكثر من 1000 مشاركة تمثل 61 دولة حول العالم.