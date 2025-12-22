المعلمة نورة آل سرور تفوز بجائزة GESS العالمية لعام 2025 من بين 1000 مشاركة تمثل 61 دولة

حقّقت المعلمة نورة هادي آل سرور من المدرسة الخامسة للطفولة المبكرة بتعليم نجران، إنجازًا تربويًا دوليًا بفوزها بالمركز الثالث في جائزة GESS EDUCATION العالمية لعام 2025، في فئة "المساهمون في التعليم"، وذلك من بين أكثر من 1000 مشاركة تمثل 61 دولة حول العالم.
وهنّأ المدير العام للتعليم بمنطقة نجران المعلمة نورة آل سرور، مشيدًا بإسهاماتها النوعية ومبادراتها الريادية في تطوير التعليم، ودورها في تعزيز الابتكار والتميز داخل البيئة التعليمية.
وتُعد جوائز GESS من أبرز الجوائز التعليمية الدولية، وتُنظم سنويًا ضمن فعاليات مؤتمر GESS في دبي، بحضور نخبة من القيادات التربوية والخبراء العالميين، وتُكرّم من خلالها المدارس والجامعات والمعلمين والشركات التعليمية على إنجازاتهم المتميزة.
ويهدف فرع "المساهمون في التعليم" إلى تكريم الأفراد الذين قدموا إسهامات بارزة وملهمة في تطوير التعليم من خلال مبادرات أو حلول ابتكارية ذات أثر مجتمعي مستدام.
ونالت المعلمة نورة آل سرور هذا التقدير نظير ابتكارها حلولًا تعليمية رقمية موجهة لطلاب التعليم العام، إلى جانب دورها القيادي في تصميم أطر عمل مبتكرة تسهم في تطوير بيئات التعلم ودعم جودة التعليم المستدام.
وأشادت لجنة التحكيم بقدرتها على دمج التقنية في التعليم مدى الحياة، وتقديم مبادرات ذات أثر اجتماعي واسع، مؤكدة أن تجربتها تمثل نموذجًا ملهمًا للتعليم المستقبلي والابتكار التربوي على مستوى العالم.