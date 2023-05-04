"السديس" يدشِّن العدد الـ12 من مجلة "الحرمين الشريفين " وعددًا من المبادرات النوعية

دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس - اليوم - العدد الثاني عشر من مجلة الحرمين الشريفين (مجلة علمية محكمة) وعددًا من المبادرات النوعية التي قدمتها وكالة الرئاسة العامة للدراسات والبحث العلمي والمطبوعات والنشر.
واشتملت المجلة العلمية على 4 بحوث علمية بها أكثر من 347 صفحة، وهدفت إلى استشراف المستقبل بوضع حلول مبتكرة ومتطورة لجميع المسائل الشرعية التي تتعامل معها الإدارات الميدانية بالمسجد الحرام، وتقديم المقترحات التطويرية لها بطريقة علمية مؤصَّلة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، لتحقيق إحدى مرتكزات الرئاسة الاستراتيجية تحت بند (حسن وفادة القاصدين :- استشراف الاحتياجات المستقبلية للتوسع وإعداد الخطط لمواكبتها)، الاحتفاء بالقاصدين وإثراء تجربتهم، ببحوث علمية رصينة لمسائل وقضايا تتعلق بأدائهم عباداتهم، أو لموضوعات ذات علاقة بالمسجد الحرام، حوكمة التعامل مع المسائل والقضايا الشرعية بإجراءات مؤصَّلة تراعي الجوانب النظامية وتحقق تطلعات المستخدمين بطرق متطورة وحديثة، وتوفير موضوعات بحثية شرعية متعلقة بالمسجد الحرام يستطيع العمل عليها أبناء الرئاسة في دراساتهم العليا وكذلك الجهات البحثية الأخرى داخل الرئاسة وخارجها بالتنسيق مع مركز البحث العلمي.
كما جرى تدشين مبادرة (100) بحث ودراسة، تهدف إلى وضع حلول مبتكرة ومتطورة لجميع المسائل الشرعية التي تتعامل معها الإدارات الميدانية بالمسجد الحرام، وتحقيق إحدى مرتكزات الرئاسة الاستراتيجية تحت بند (حسن وفادة القاصدين) وإثراء تجربتهم ببحوث علمية رصينة لمسائل وقضايا تتعلق بأدائهم عباداتهم، وحوكمة التعامل مع المسائل والقضايا الشرعية بإجراءات مؤصَّلة تراعي الجوانب النظامية وتحقق تطلعات المستخدمين بطرق متطورة وحديثة، وتوفير موضوعات بحثية شرعية متعلقة بالمسجد الحرام يستطيع الاستفادة منها منسوبو الرئاسة وطلاب العلم في دراساتهم العليا، وكذلك الجهات البحثية الأخرى.
ودشَّن معاليه أيضًا مبادرة (أدلة القاصدين) التي تُعنى بحصر الخدمات المقدمة من الرئاسة للزوار، ومن ثمَّ عُمل دليل لتلك الخدمات يحتوي على إرشادات تعليمية وتوجيهية للزائر، وكيفية الوصول إليها، مع إبراز التطوير المستمر لتلك الخدمات.