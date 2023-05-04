"السديس" يدشِّن العدد الـ12 من مجلة "الحرمين الشريفين " وعددًا من المبادرات النوعية

واشتملت المجلة العلمية على 4 بحوث علمية بها أكثر من 347 صفحة، وهدفت إلى استشراف المستقبل بوضع حلول مبتكرة ومتطورة لجميع المسائل الشرعية التي تتعامل معها الإدارات الميدانية بالمسجد الحرام، وتقديم المقترحات التطويرية لها بطريقة علمية مؤصَّلة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، لتحقيق إحدى مرتكزات الرئاسة الاستراتيجية تحت بند (حسن وفادة القاصدين :- استشراف الاحتياجات المستقبلية للتوسع وإعداد الخطط لمواكبتها)، الاحتفاء بالقاصدين وإثراء تجربتهم، ببحوث علمية رصينة لمسائل وقضايا تتعلق بأدائهم عباداتهم، أو لموضوعات ذات علاقة بالمسجد الحرام، حوكمة التعامل مع المسائل والقضايا الشرعية بإجراءات مؤصَّلة تراعي الجوانب النظامية وتحقق تطلعات المستخدمين بطرق متطورة وحديثة، وتوفير موضوعات بحثية شرعية متعلقة بالمسجد الحرام يستطيع العمل عليها أبناء الرئاسة في دراساتهم العليا وكذلك الجهات البحثية الأخرى داخل الرئاسة وخارجها بالتنسيق مع مركز البحث العلمي.