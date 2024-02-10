"المرور": مستوى الخطر يرتفع مع القيادة تحت الأجواء الممطرة.. اتبع هذه الإرشادات

وتابعت في إنفوجراف نشرته اليوم: أن فتح النوافذ قليلًا ضروري؛ حتى لا يتجمّع الضباب عليها، والقيادة ببطء؛ لأن الإطارات يقلّ تماسكها مع السرعة وقت الأمطار والتحرك بهدوء للتحكم في السيارة وترك مسافة آمنة؛ لتجنب الوقوف المفاجئ مع المركبات الأخرى.