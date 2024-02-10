"المرور": مستوى الخطر يرتفع مع القيادة تحت الأجواء الممطرة.. اتبع هذه الإرشادات

دعت الإدارة العامة للمرور، إلى القيادة بحذر وقتَ هطول الأمطار، مشدّدة على أن نسبة الخطورة ترتفع عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.
وأوضحت أن اتباع إجراءات السلامة يحافظ على الأرواح، وأهمها تحديد الطريق الأقصر والأسلم قبل الرحلة، وتشغيل المصابيح حال انعدام الرؤية.
وتابعت في إنفوجراف نشرته اليوم: أن فتح النوافذ قليلًا ضروري؛ حتى لا يتجمّع الضباب عليها، والقيادة ببطء؛ لأن الإطارات يقلّ تماسكها مع السرعة وقت الأمطار والتحرك بهدوء للتحكم في السيارة وترك مسافة آمنة؛ لتجنب الوقوف المفاجئ مع المركبات الأخرى.