"السديس": سنصنع من التحديات إبداعات ونجاحات لتحقيق الريادة في إثراء التجربة الدينية

وقال: "إن رئاسة الشؤون الدينية، جهاز مستقل، يرتبط تنظيميًا بالملك - حفظه الله-؛ يعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء؛ لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين دينيًا، باستثمار التطبيقات الدينية، والتقانة، والذكاء الاصطناعي، وكل ما من شأنه خدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين للحرمين؛ توجيهًا وإرشادًا، وتهيئة للبيئة الدينية التعبدية الملائمة، فضلًا عن إظهار رسالة المملكة العربية السعودية، وما تتميز بها؛ من التسامح والمحبة والإنسانية، والدعوة إلى الوسطية والاعتدال، وإظهار جهود وريادة الدولة -رعاها الله- في العناية بالحرمين الشريفين دينيًا".