برعاية وزير الداخلية.. تدشين 4 خدمات رقمية جديدة للأحوال المدنية عبر "أبشر"

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشّن المشرف على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع اليوم، أربع خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، وذلك خلال حفل أقيم في مقر نادي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.
وشملت الخدمات التي تم إطلاقها: خدمة طلب تغيير الاسم الأول للمواطن، وخدمة توصيل شهادة الوفاة، بالإضافة إلى خدمتي إصدار شهادة وفاة بدل مفقود أو تالف، وطلب تحديث شهادة الميلاد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي وزارة الداخلية المستمرة لتعزيز التحول الرقمي، وتقديم خدمات ذكية تسهم في تسهيل الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد على المستفيدين من المواطنين والمقيمين، بما يرفع من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة عبر الأحوال المدنية.