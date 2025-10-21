برعاية وزير الداخلية.. تدشين 4 خدمات رقمية جديدة للأحوال المدنية عبر "أبشر"

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشّن المشرف على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع اليوم، أربع خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، وذلك خلال حفل أقيم في مقر نادي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.