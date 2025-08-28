"الجالي" و"آل ناشع" يتفقدان مواقع متضررة من السيول بمحايل عسير

شهدت محافظة محايل اليوم جولة ميدانية لأمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي، يرافقه وكيل المحافظة سعد بن راشد آل ناشع، للوقوف على المواقع المتضررة جرّاء الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة مساء أمس.
وشارك في الجولة رئيس بلدية محايل المهندس أحمد بن عامر العربي، ومدير الدفاع المدني بالمحافظة العميد أحمد بن إبراهيم الرفيدي، إضافة إلى عدد من مديري الإدارات الحكومية.
إلى ذلك، جدّدت المديرية العامة للدفاع المدني دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والبقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن تجمعات السيول ومجاري الأودية، مع التأكيد على عدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي، متمنيةً السلامة للجميع.