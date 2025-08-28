"الجالي" و"آل ناشع" يتفقدان مواقع متضررة من السيول بمحايل عسير

إلى ذلك، جدّدت المديرية العامة للدفاع المدني دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والبقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن تجمعات السيول ومجاري الأودية، مع التأكيد على عدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي، متمنيةً السلامة للجميع.