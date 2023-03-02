مذكرة تفاهم بين "زين السعودية" و"Rakuten Symphony" لبناء الجيل الجديد من شبكات الاتصالات

ومن خلال مذكرة التفاهم بين "زين السعودية" و"Rakuten Symphony"، سيتم التعاون على تسريع خدمات شبكات الجوال، وتسخير التقنية المفتوحة لتسهيل إنشاء البنية التحتية اللاسلكية، وتحقيق تحول نوعي في القطاع، بالإضافة إلى تقديم حلول فعالة تقلص تكلفة التشغيل وتحافظ على جودة الخدمات المقدمة؛ حيث سيعمل الطرفان على وضع مخطط لتصميم وتطوير الوصول إلى الجيل الجديد لشبكات الراديو المعتمدة على الحوسبة السحابية، ومن خلال المعايير المفتوحة Open RAN للجيل الرابع والخامس وبقدرات أتمتة متقدمة.